Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Falsches Gewinnversprechen am Telefon

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Einer 78-Jährigen wurde am vergangenen Samstag am Telefon ein angeblicher Lottogewinn versprochen. Die Dame sollte Gutscheinkarten im Wert von 500 Euro kaufen und an einen Geldboten übergeben. Der Geldbote würde ihr dann einen Geldkoffer mit dem Gewinn von 200.000 Euro übergeben. Zu einem Kauf der Guthabenkarten und einem damit verbundenen finanziellen Schaden kam es nicht, denn es wurde die Polizei verständigt und eine Anzeigen wegen versuchtem Betrug aufgenommen. (as)

