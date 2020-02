Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gebäude und Pkw mit Stift verunstaltet - Zeugenaufruf

Burgtonna (Landkreis Gotha) (ots)

Zwischen Montag, 27.01.2020, 21.30 Uhr und Freitag, 31.01.2020, 11.00 Uhr wurden in der Straße "Angerpforte" die Gebäudefassade der Freiwilligen Feuerwehr, ein Zaun und ein Pkw mit einem Stift beschmiert. Der Sachschaden, insbesondere an der Fassade, wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Wer konnte in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten und kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0027429/2020 entgegen. (as)

