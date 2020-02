Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Transporter bei Aufbruchsversuch stark beschädigt - Zeugen gesucht

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Von Freitag, 31.01.2020, 19.30 Uhr bis Samstag, 01.02.2020, 07.30 Uhr kam es in der Straße des Friedens zu einem Aufbruchsversuch an einem geparkten Transporter Iveco. Das Fahrzeug konnte nicht geöffnet werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0027992/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell