Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Audi aus Garage gestohlen - Zeugenaufruf

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit von Anfang Januar 2020 bis zum Samstag, 01.02.2020, 09.00 Uhr wurde eine Garage in der Teichgartenstraße aufgebrochen. Ein darin geparkter schwarzer Pkw Audi A6 Avant wurde entwendet. An der Garagentür wurde ein Schaden von 500 Euro verursacht. Der Fahrzeugwert wird mit über 25.000 Euro angegeben. Wer konnte in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Teichgartenstraße beobachten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0027961/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell