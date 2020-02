Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brutaler Schläger

Eisenach (ots)

Einem brutalen Schläger begegnete eine 18 jährige Eisenacherin am Samstagmorgen gegen 03:50 Uhr, als sie im Begriff war, zur Arbeit zu gehen. In der Friedensstraße kam ihr ein unbekannter Mann entgegen und bat sie um eine Zigarette. Da die junge Frau ihrem Peiniger keine geben konnte, versetzte dieser ihr einen Faustschlag ins Gesicht. Die junge Frau wurde hierbei leicht verletzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Eisenach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat bzw. Identifizierung des Täters geben können. Az. 28099/2020 (ri)

