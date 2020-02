Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung in Schule - Zeugen gesucht

Wölfis - Landkreis Gotha (ots)

Noch Unbekannte zogen am frühen Samstagmorgen durch die Ortslage Wölfis. Sie beschädigten neben mehreren Fahrzeugen auch Briefkästen und Umzäunungen der Anwohner. Ferner drangen die Täter in die örtliche Grundschule ein und verwüsteten wahllos die Klassenräume. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0028172/2020 zu wenden. (ml)

