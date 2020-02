Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgreiche Verkehrskontrollen

Wutha / Eisenach (ots)

Im Zuge diverser Verkehrskontrollen wurden im Bereich der PI Eisenach am vergangenen Wochenende drei Fahrzeugführer zu Blutentnahmen ins Klinikum gefahren, weil sie unter Drogen einen Pkw geführt haben. So wurden nahezu zeitgleich am Freitag gegen 21:45 Uhr in Wutha/Farnroda ein 18 jähriger Polofahrer aus der Umgebung und ein 32 jähriger Golffahrer aus Eisenach kontrolliert und festgestellt, dass beide unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Bei dem 18 Jährigen wurden zudem ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker und eine geringe Menge Drogen aufgefunden und beschlagnahmt.

Am Samstag gegen 23:45 Uhr wurde in Eisenach - Nord ein 39 jähriger polnischer Staatsbürger ebenfalls unter Drogen stehend in seinem Fahrzeug festgestellt.

Allen drei Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.(ri)

