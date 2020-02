Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe gesucht

Großburschla / Wartburgkreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Großburschla zwei Kleinkrafträder der Marke Simson entwendet. Beide Mopeds wurden jeweils aus verschlossenen Garagen entwendet, welche die Täter zunächst aufbrechen mussten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Eisenach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftaten bzw. zum Auffinden der Mopeds geben können. Az. 28148/2020 (ri)

