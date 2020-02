Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anzeigetafel beschädigt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag an einer Haltestelle in der Gartenstraße eine digitale Anzeigetafel. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweisnummer 0028027/2020. (ml)

