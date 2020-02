Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 18 jähriger ausgeraubt

Arnstadt (ots)

In der Rosenstraße wurde am Samstag in Höhe des Abzweiges zur Krappgartenstraße gegen 02:00 Uhr ein 18 jähriger angegriffen und ausgeraubt. Die Hintergründe und der genaue Tatablauf sind bisher noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Geschädigte musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Die KPI Gotha hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen zum Sachverhalt melden sich bitte unter 03621/781424 bei der KPI Gotha (Bezugsnummer: 28125/2020) (mh)

