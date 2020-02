Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von Rotweiler gebissen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein Fußgänger wurde am Samstag gegen 07:45 Uhr in der Kindleber Straße von einem Rotweiler in den Oberarm gebissen. Der 58-Jährige musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus versorgt werden. Der Hund wurde durch einen noch unbekannten Mann geführt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0028006/2020 zu wenden. (ml)

