Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Unfälle binnen einer Minute

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

An zwei Unfällen binnen einer Minute war am Freitagnachmittag ein 73-Jähriger beteiligt. Zunächst kollidierte der Suzukifahrer um 14:10 Uhr in der 18.-März-Straße bei einem Überholvorgang mit dem Opel einer 37-Jährigen. Als er anschließend seinen Pkw nahe der Unfallstelle einparken wollte, touchierte der 73-Jährige den geparkten Volkswagen einer 52-Jährigen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 6.200 Euro. (ml)

