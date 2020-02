Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pedelac entwendet

Arnstadt (ots)

Unbekannte entwendeten am vergangenen Mittwoch ein in der Ichtershäuser Straße im Zeitraum von 18:45 - 19:15 Uhr mittels massiven Schloss an einer Laterne angeschlossenes Pedelec der Herstellers Specialized Turbo. Der Wert des Rades beträgt ca. 4000,- Euro.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise über den Verbleib des Pedelec machen können werden gebeten sich unter 03677/601124 bei der PI Arnstadt-Ilmenau zu melden. (Bezugsnummer 27496/2020) (mh).

