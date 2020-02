Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dreiste Einbrecher

Mühlberg - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr verließen die Besitzer ihr Einfamilienhaus Am Damberg, um spontan Bekannte zu besuchen. Als sie gegen 23:00 Uhr zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass in das Einfamilienhaus eingebrochen wurde. Das gesamte Haus wurde durchsucht. Es wurden zum Leidwesen der Besitzer diverse Wertgegenstände für ca. 2.000 Euro entwendet und zudem noch Sachschaden in Höhe von 700 Euro verursacht. Die Polizei Gotha bittet Zeugen sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0028322/2020 zu wenden. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell