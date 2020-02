Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebe unterwegs

Ilmenau (ots)

In den frühen Morgenstunden entwendeten Unbekannte am Samstag aus einer Garage im Lilienweg vier Fahrräder in einem Gesamtwert von ca. 6500,- Euro. Es handelt sich hierbei um drei Mountaibikes des Herstellers Canyon und Bulls sowie ein Downhillrad des Herstellers Spezialiced. Das Downhillrad ist durch seine rote Farbe sehr auffällig.

Ein für einen kurzen Augenblick unangeschlossen angestelltes Mountainbike des Herstellers Giant entwendeten Unbekannt am Samstag gegen 08:30 Uhr in der Friedrich-Hofmann-Straße in Ilmenau.

Aus einem Fahrradkeller eines Wohnblockes in der Bergrat-Voigt-Straße entwendeten Unbekannt am Samstag in der Zeit von 19:30 - 21:30 Uhr ein hier abgestelltes Mountainbike Sharp. Der Eigentümer konnte dieses später im Stadtgebiet wieder auffinden.

Zeugen die Hinweise zu den Diebstählen machen können, bzw. denen derartige Fahrräder oder Fahrräder zu einem auffällig günstigen Preis angeboten werden, werden gebeten sich mit der PI Arnstadt-Ilmenau unter 03677/601124 in Verbindung zu setzen. (mh)

