Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: mehrere Drogenfahrten gestoppt

Ilm-Kreis (ots)

Am Wochenende wurden durch Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, welche berauscht am Straßenverkehr teilgenommen haben. Diesen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren und ein empfindliches Bußgeld. Am Freitag wurde ein 24 Jähriger gegen 07:50 Uhr mit seinem Pkw Hyundai in der Königseer Straße gestoppt. Ein Drogentest verlief positiv auf die Einnahme von Cannabis. Eine Skoda-Fahrerin (29) befuhr am Freitag gegen 14:35 Uhr den Gewerbepark in Geraberg obwohl sie unter Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ein um 16:45 Uhr durchgeführter Drogentest verlief am Freitag in Manebach bei einer 39 Jährigen positiv auf die Einnahme von Amphetamin.

In der Ilmenauer Heinrich-Hertz-Straße konnte am Samstag gegen 12:10 Uhr ein Kleintransporterfahrer (35) unter Einfluss von Amphetamin gestoppt werden. (mh)

