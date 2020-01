Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall beim Abbiegen

Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen befuhr ein 32-jähriger Audi-Fahrer die Gutenbergstraße und bog nach links in die Hammersbacher Straße ein. Dabei fuhr er nach ersten Erkenntnissen zu weit nach links in Richtung der Gegenfahrbahn, denn er streifte ein 44-jährigen Moped-Fahrer, der gerade in der Hammersbacher Straße vor der Kreuzung anhielt. Der Mopedfahrer sürzte und wurde leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden leicht beschädigt und blieben fahrbereit. (as)

