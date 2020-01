Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer am Kreisverkehr übersehen

Eisenach (ots)

Heute Morgen nutzte ein 58-jähriger Suzuki-Fahrer den Kreisverkehr in der Adam-Opel-Straße. An der Ausfahrt zur Nicolaus-Otto-Straße übersah er einen 58-jährigen Radfahrer, der die Nicolaus-Otto-Straße in diesem Moment überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. An Pkw und Fahrrad entstanden Schäden in Höhe von etwa 600 Euro. (as)

