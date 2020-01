Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit E-Bike zu schnell und berauscht unterwegs

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

In der Hohenkirchner Straße wurde gestern Nachmittag ein 36-Jähriger mit seinem E-Bike kontrolliert. An dem E-Bike wurden Veränderungen festgestellt, die zu einer wesentlicher Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit führten. Eine dadurch erforderliche Fahrerlaubnis sowie einen entsprechenden Versicherungsnachweis konnte der Fahrer nicht vorweisen. Zudem reagierte der Drogentest des 36-Jährigen positiv, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Mehrere Anzeigen wurden eingeleitet und das E-Bike wurde sichergestellt. (as)

