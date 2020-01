Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Graffiti-Sprayer festgestellt

Ilmenau (ots)

Ein Zeuge hat am Abend des 25.01.2020 der Polizei gemeldet, dass er gerade zwei Personen dabei beobachtet, wie sie in der Straße Am Eichicht eine Häuserfassade mit Farbe besprühen. Die Polizei kam zum Einsatz und griff zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren auf. Gegen sie wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. (ah)

