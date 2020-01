Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in den Keller einer Gaststätte - Zeugen gesucht

Unterpörlitz (Ilm-kreis) (ots)

Am Donnerstag, 30.01.2020, wurde in der Zeit zwischen 18.30 und 19.15 Uhr in ein Lokal in der Hohen Straße eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter brachen mehrere Türen auf und durchsuchten den Kellerbereich. Mit einer Bohrmaschine der Marke Makita als Beute wurde der Tatort verlassen. Der Sachschaden an den Türen beläuft sich auf über 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0026715/2020 entgegen. (as)

