Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch in Wohnblock - Zeugenaufruf

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 23.01.2020, 12.30 Uhr bis Mittwoch, 29.01.2020, 13.30 Uhr kam es in einem Wohnblock Am Möchhof zu einem Kellereinbruch. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Kellerabteil und entwendeten diverse Werkzeuge und ein graues Mountainbike der Marke Cube Tonopah Race im Gesamtwert von über 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0026370/2020 entgegen. (as)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

