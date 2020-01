Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von Straße abgekommen und gegen Baum gestoßen

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 56-jährige VW-Fahrerin befuhr heute Vormittag die Hohenkirchener Straße von Ohrdruf nach Hohenkirchen. In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der stark beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell