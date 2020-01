Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorroller gestohlen - Zeugenaufruf

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Heute morgen gegen 05.30 Uhr betraten zwei unbekannte Täter eine frei zugängliche Garage in der Altensteiner Straße und entwendeten daraus einen Motorroller. Laut Zeugenhinweisen flüchteten die Täter in Richtung Mühlrain, dabei wurde der Motorroller geschoben. Bei dem Beutegut handelt es sich um einen roten Großroller der Marke Piaggio Skipper LX 125. Markant ist ein angebauter Koffer, der aufgrund einer Beschädigung zusätzlich mit einem Klebeband befestigt wurde. Täterbeschreibungen liegen derzeit nicht vor. Wer konnte den Diebstahl beobachten? Wer kann Angaben zu den Tätern und zum Verbleib des Motorrollers machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0025931/2020 entgegen. (as)

