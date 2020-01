Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Umfangreiche Verkehrskontrolle

Gotha (ots)

Am Mittwochabend stoppten Beamte der Einsatzunterstützung der LPI Gotha in der Salzgitterstraße einen Pkw VW. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 31-jährigen Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nachdem sein Drogentest positiv verlief, wurden Fahrer und Fahrzeug durchsucht. Dabei konnten geringe Mengen an Rauschgift und ein Laptop gefunden werden. Der Laptop, den die Beifahrerin bei sich hatte, war als gestohlen gemeldet. Es wurden mehrere Anzeigeverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme beim Fahrer durchgeführt und der Laptop sichergestellt. (as)

