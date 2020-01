Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Fahrten unter Alkohol und Drogen

Landkreis Gotha (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Mittwoch wurden mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt und geahndet. Im Stadtgebiet Gotha wurden um 18.25 Uhr eine 24-jährige Honda-Fahrerin und um 21.10 Uhr eine 49-jährige Ford-Fahrerin angehalten. Deren Drogentests verliefen positiv. Ebenfalls positiv verlief der Drogentest eines 25-jährigen VW-Fahrers bei einer Kontrolle um 23.15 Uhr in Waltershausen. Beiden Fahrerinnen und dem Fahrer wurden eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. In Luisenthal wurde gegen 18.30 Uhr ein 68-jähriger VW-Fahrer kontrolliert. Er war mit 0,85 Promille alkoholisiert. Der Fahrer wurde zur Dienststelle gebracht, um einen beweissicheren Atemalkoholtest durchzuführen. In allen vier Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet, die neben einer hohen Geldbuße auch Fahrverbote zur Folge haben können. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell