Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Diebstahl einer KTM gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht vom 10.01.2020, 18.00 Uhr bis zum 11.01.2020, 07.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Motorrad Enduro KTM 300EXC. Das fast neuwertige Motorrad in den Farben Schwarz und Orange wurde in der besagten Nacht aus einen verschlossenen Transporter von einem Gelände in der Straße Zum Wolfstal entwendet. Die Täter betraten das Gelände vermutlich indem sie ein Umzäunungselement demontierten, die Heckscheibe des Transportes zerstörten und so Zugriff auf das darin befindliche Motorrad erhielten. Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Motorrads oder zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen geben? Die Polizei Gotha (Tel.: 03621-781124) nimmt Hinweise unter der Bezugsnummer 0008712/2020 entgegen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell