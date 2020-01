Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit entstempelten Kennzeichen unterwegs

Arnstadt (ots)

Einen wachsamen Blick bewiesen Beamte der Einsatzunterstützung der LPI Gotha am Montag, 27.01.2020. Bei der Streifenfahrt gegen 16.45 Uhr in der Thöreyer Straße erkannten sie an einem Pkw VW im Gegenverkehr, dass die amtlichen Kennzeichen entstempelt waren. Dem unbekannten Fahrer gelang die Flucht in Richtung Ohrdrufer Straße, als der Streifenwagen gewendet wurde. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte der VW in der Schillerstraße geparkt festgestellt werden. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer wurden aufgenommen und dauern gegenwärtig noch an. Die Kennzeichentafeln des VW wurden sichergestellt und ein Anzeige aufgenommen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell