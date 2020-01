Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Wildschwein

Frauenwald (Ilm-Kreis) (ots)

Zu einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein kam es heute in den frühen Morgenstunden auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Frauenwald und Allzunah. Ein 35-jähriger Audi-Fahrer konnte dem Tier nicht mehr ausweichen, als es plötzlich vor dem Pkw über die Fahrbahn rannte. Der Fahrer blieb unverletzt, am Audi entstand ein nicht geringer Frontschaden. Das Wildschwein verendete am Unfallort. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell