Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Landkreis Gotha (ots)

Durch Beamte von der Einsatzunterstützung der LPI Gotha wurden gestern zwei Fahrten unter dem mutmaßlichen Einfluss von Drogen festgestellt. Gegen 17.00 Uhr wurde in der Langensalzaer Straße in Gräfentonna ein 29-jähriger BMW-Fahrer für eine Verkehrskontrolle angehalten. Der Drogentest des Fahrers verlief positiv auf Methamphetamin. Der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Cannabis ergab sich aus dem Drogentest eines 26-jährigen Daimler-Fahrers. Er wurde gegen 23.45 Uhr in der Enckestraße in Gotha angehalten und kontrolliert. In beiden Fällen wurden zu Beweiszwecken eine Blutentnahme durchgeführt und Bußgeldverfahren eingeleitet. (as)

