Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Schönau a. d. Hörsel (Wartburgkreis) (ots)

Ein 18-jähriger Fahranfänger war gestern Abend gegen 17.40 Uhr auf der B 7 bei Schönau an der Hörsel unterwegs und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er fuhr gegen einen Baum und kam verletzt in ein Krankenhaus. Sein Fiat musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (ah)

