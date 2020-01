Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von Straße abgekommen und überschlagen

Eisenach (ots)

Am gestrigen Abend befuhr ein 20-jähriger Mazda-Fahrer die B 19 von Wilhelmsthal kommend in Richtung Eisenach. In einer Rechtskurve verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich einmal. Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer bleiben zum Glück unverletzt. Am Mazda entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Pkw kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der B 19. (as)

