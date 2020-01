Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flüchtigen Mopedfahrer ermittelt

Eisenach (ots)

Am heutigen Nachmittag sollte durch Beamte der Einsatzunterstützung der LPI Gotha in der Altstadtstraße ein Kleinkraftrad zur Verkehrskontrolle angehalten werden. Der Fahrer ignorierte sämtliche Anhaltesignale und flüchtete in Richtung der Weimarischen Straße. Durch rasche Ermittlungen konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der 15-jährige räumte sogleich reumütig ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und deshalb geflohen zu sein. Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde aufgenommen. (as)

