Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Forstmaschinen angegriffen - Zeugenaufruf

Neustadt am Rennsteig (Ilm-Kreis) (ots)

In einem Waldstück zwischen der Ortslage Neustadt am Rennsteig und den Ochsenbacher Teichen, im Bereich der sogenannten "Reuterlinie", wurden zwei Forstmaschinen angegriffen. Unbekannte öffneten gewaltsam ein Außenfach und entwendeten mehrere Kanister mit Hydrauliköl, Kühlmittel und Bremsflüssigkeit sowie diverses Zubehör. An einem Fahrzeug wurden 5 LED-Scheinwerfer abmontiert und von beiden Forstmaschinen mehrere hundert Liter Diesel abgezapft. Der Sach- und Beuteschaden wird mit über eintausend Euro angegeben. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 27.01.2020, 15.30 Uhr und Dienstag, 28.01.2020, 04.30 Uhr. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen können. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0024145/2020 entgegen. (as)

