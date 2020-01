Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer von Goldschmuck gesucht

Gotha (ots)

Am Mittwoch, 25.12.2019, ereignete sich in Gotha ein Einbruch in ein Wohnhaus, bei dem der Täter noch vor Ort festgenommen werden konnte. Bei seiner Festnahme führte er mehrere Schmuckstücke mit, die bislang keiner konkreten Straftat zugeordnet werden konnten. Bei den aufgefundenen Gegenständen handelt es sich um mehrere goldfarbene Ketten, Ringe, ein Paar Ohrringe und ein Gliederarmband. Die Polizei sucht nach den Eigentümern der sichergestellten Schmuckstücke. Personen, denen in Betracht kommender Schmuck abhanden gekommen ist, werden gebeten, sich mit einem geeigneten Eigentumsnachweis oder einer detaillierten Beschreibung des fehlenden Schmuckes bei der Kriminalpolizei Gotha unter der Rufnummer 03621-781424 zu melden. Die Bezugsnummer lautet 0322291/2019. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell