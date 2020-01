Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mountainbike bei Kellereinbruch gestohlen - Zeugenaufruf

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße wurde in der Zeit von Sonntag, 26.01.2020, 14.00 Uhr bis Montag, 27.01.2020, 09.40 Uhr aufgebrochen. Gestohlen wurde ein hochwertiges weißes Mountainbike Bergamont Team DH. Wer konnte im Tatzeitraum in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Mountainbike geben? Die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) nimmt Hinweise unter der Bezugsnummer 0022865/2020 entgegen. (as)

