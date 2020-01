Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flucht verhindert

Gotha (ots)

Ein 19-Jähriger nahm gestern Vormittag in einem Drogeriemarkt in der Jüdenstraße zwei DVD´s aus der Auslage und versuchte zu flüchten. Ein Passant wurde auf die Rufe einer Marktmitarbeiterin aufmerksam und reagierte sofort. Er hielt den jungen Mann auf und übergab ihn gemeinsam mit der Marktmitarbeiterin an die eintreffende Polizei. Da gegen den Täter auch ein Hausverbot vorlag, wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl aufgenommen. (as)

