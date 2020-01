Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchsversuch an Firmengebäude - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag, 26.01.2020 auf Montag, 27.01.2020 wurde versucht, in ein Firmengebäude in der Ichtershäuser Straße einzubrechen. Der oder die unbekannten Täter scheiterten beim Versuch, eine Hintereingangstür aufzubrechen. Die Tür hielt stand, ein weiterer Einbruchsversuch am Gebäude wurde nicht unternommen. Ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro entstand. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen während der Tatzeit nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0022904/2020 entgegen. (as)

