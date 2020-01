Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogentest zweifach positiv

Gotha (ots)

Am Montag gegen 13.40 Uhr wurde in der Uelleber Straße ein Pkw Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Drogentest des 22-jährigen Fahrers reagierte positiv auf Cannabis und Methamphetamin. Daraufhin musste eine Blutentnahme angeordnet und ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Die Weiterfahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel wurde dem Betroffenen untersagt. (as)

