Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Falscher Polizist am Telefon

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Nachmittag erhielt 67-Jährige einen verdächtigen Anruf. Der Anruf stellte sich als Polizeibeamter vor und informierte die Dame darüber, dass es in ihrer Nachbarschaft zu einem Einbruch kam. Der vermeintliche Polizist äußerte, dass bei der Dame vermutlich ebenfalls ein Einbruch bevorstehe und er ihr einen gewissen Einbruchsschutz anbieten wolle. Die Dame reagierte richtig. Sie konfrontierte den Anrufer mit ihrer Vermutung, dass sie gerade mit einem falschen Polizeibeamten telefoniere. Anschließend informierte sie die örtliche Polizeidienststelle, sodass eine Anzeige wegen versuchtem Betrug aufgenommen werden konnte. (as)

