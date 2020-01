Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Riechheim - Ergänzung

Riechheim (Ilm-Kreis) (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet heute Morgen ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Großen Garten" in Vollbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine Person im Gebäude und wurde getötet. Nähere Angaben können derzeit nicht gemacht werden. Der Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Die Löscharbeiten dauern an. Die Kriminalpolizei Gotha nimmt die Ermittlungen zur Brandursache auf. (ah)

