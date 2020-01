Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Strohballen in Brand - Zeugen gesucht

Abteroda (Wartburgkreis) (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Freitag, 24.01.2020, gegen 19.30 Uhr eine Überdachung für Strohballen im Bereich der Mahnstraße in Brand. Die Überdachung und etwa 600 Strohballen brannten vollständig nieder. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die am Freitagabend verdächtige Beobachtungen im Bereich der Mahnstraße machen konnten. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0021435/2020 entgegen. (as)

