Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall aufgrund Alkoholgenusses

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher unter Alkoholeinwirkung stand, kam es am Samstag gegen 19.25 Uhr in der Eisenacher Straße. Ein 46-jähriger Mann befuhr die Straße stadteinwärts mit seinem Pkw Skoda. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn , wo er nacheinander mit zwei anderen Pkw zusammenstieß, welche sich im Gegenverkehr befanden. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werde. Dort wurde eine ärztlichen Behandlung veranlasst und eine Blutprobe entnommen, da ein zuvor mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,04 Promille ergab. Die Insassen der anderen beteiligten Pkw blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Gegen den 46-Jährigen ermittelt nun die Gothaer Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (av)

