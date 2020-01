Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere zerkratzte Pkw

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

An bisher sechs bekannt gewordenen Pkw unterschiedlicher Fabrikate wurde in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Schillerstraße der Lack zerkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den noch unbekannten Tätern unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen. Bezugsnummer ist die 0021666/2020. (av)

