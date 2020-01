Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen zerstochen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

250 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter an einem Pkw Hyundai in der Eschleber Straße. Am späten Samstagabend nahm dort eine Streifenbesatzung der Gothaer Polizei eine entsprechende Anzeige auf, da an dem Fahrzeug zwei Reifen auf unbekannte Art und Weise zerstochen wurden. Hinweise zur Tat und zum unbekannten Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0021836/2020 entgegen. (av)

