Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorsicht Falschgeld!

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Samstag, dem 25.01.2020, am frühen Abend, versuchte ein unbekannter Mann in zwei verschiedenen Geschäften in der Gothaer Innenstadt mit Falschgeld zu bezahlen. Kurz vor 18:00 Uhr kaufte er sich in einem Imbiss in der Querstraße etwas zu Essen und bezahlte mit einem gefälschten 50-Euro-Schein, was dem Personal aber erst etwas später auffiel. Eine Viertelstunde später aber scheiterte der unbekannte Mann beim Versuch, sich in einem Geschäft in der Bürgeraue ein Getränk zu kaufen. Einer Verkäuferin kam der Geldschein verdächtig vor, was der Unbekannte bemerkte und flüchtete. Da die Nummern auf den Fälschungen übereinstimmen, geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. (av)

