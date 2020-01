Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Keller

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots)

Elektrowerkzeug, ein Fernsehgerät und eine Puppensammlung im Gesamtwert von mehr als 1.000 Euro erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Mönchhof". Der Tatzeitraum lieg zwischen dem 23. und dem 25.01.2020. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0021736/2020 entgegen. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell