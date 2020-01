Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in ein Haus

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots)

Am späten Samstagabend wurde die Gothaer Polizei in die Walther-Rathenau-Straße gerufen. Dort hatte die 66-jährige Bewohnerin eines Hauses festgestellt, dass eine unbekannte Person versucht hatte, eine Tür des Hauses aufzuhebeln. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 50 Euro. Der Zeitraum, in der die Tat geschah, ließ sich nicht genau eingrenzen. Hinweise zu dem oder vielleicht auch den Tätern konnten zunächst nicht erlangt werden. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell