Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Keller und Garagen

Ilmenau (ots)

Über das Wochenende wurde die Polizei in Ilmenau zu mehreren Einbrüchen gerufen, so unter anderem zu einem aufgebrochenen Keller in der Bertolt-Brecht-Straße, dort wurde eine grüne Bosch-Bohrmaschine entwendet. Im Ilmtalweg wurden 2 Garagen aufgebrochen und in der Krankenhausstraße einige Keller. Auch hier wurde wohl durch die Einbrecher nichts wertvolles gefunden, jedoch ordentlich Schaden hinterlassen. Die Polizei ermittelt in diesen Fällen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung, die eventuell Beobachtungen gemacht haben. (ef)

