Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Stregda (ots)

Am Samstagmittag, zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes Am Stadtweg in Stregda eine Unfallflucht. Hierbei stieß eine Frau mit der Front ihres hellblauen Pkw gegen das Heck eines abgeparkten dunklen Skoda Octavia einer 27-jährigen Eisenacherin. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Verursacherin stieg sogar noch nach dem Zusammenstoß aus, begutachtete den Schaden, entfernte sich jedoch anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Es gibt bereits einen Zeugen zu dem Vorfall. Die Polizei bitte um weitere sachdienliche Hinweise. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell